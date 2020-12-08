惠譽：2021年亞太地區經濟體財赤有望收窄

國際評級公司惠譽國際評級表示，隨着經濟從新冠肺炎疫情震盪中復甦，亞太地區大多數受評級主權國家的財政赤字有望在2021年收窄。

該行預計，到2021年，該地區的經濟增長將平均達到6.8%。儘管這一表現受到基本效應的影響，但在2020年估計收縮1.2%之後，與該行對5.3%的全球增長預測相比卻是有利的。表現出色部分反映了許多區域主權國家在遏制大流行蔓延方面的相對成功，應在最終推出疫苗的支持下進行。

疫情可能會對受影響最嚴重的亞太地區一些主權國家的中期增長潛力產生疤痕，例如印度(BBB-/負面)，印度尼西亞(BBB/穩定)和菲律賓(BBB/穩定)。但是，在印度尼西亞和印度等市場，它也刺激了經濟改革計劃，這些計劃如果得到有效執行，可以抵銷損失並提高長期增長前景。

到2020年，大多數亞太地區主權國家都擁有財政和外部緩衝措施，以在不對其評級施加下行壓力的情況下，對冠狀病毒衝擊實施大規模的政策應對措施。儘管如此，公共債務水平仍然是評級評估中的重要因素，並在印度，日本(A/負面)和馬來西亞(BBB+/穩定)等國家提供了中期信貸挑戰，這些國家甚至在疫情衝擊之前，債務比率都高於同業中位數，並在2020年上升。該行預計，到2021年，馬來西亞(略微)和印度的公共債務佔GDP的比重將下降，但日本仍將保持上升趨勢。

政府債務負擔還給斯里蘭卡(CCC)和馬爾代夫(CCC)等評級較低的亞太地區主權國家帶來了更直接的風險，這些國家面臨外部融資壓力。儘管最近發現了疫苗，但該行預計由於疫情，這兩個市場在2021年的旅遊業流入量仍將保持低迷。

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