【大行觀點】高盛資產管理：2025年前美國聯儲局不會加息

高盛資產管理國際市場策略主管張信勵(James Ashley)預計，明年市場將會非常樂觀，而亞洲市場在全球經濟格局中的主導角色日益明顯。他又預計，美國聯儲局將不會在2025年之前採取行動加息，即使在2025年後，該國也會循序漸進地收緊超寬鬆政策。

他指出，留意到股市的回升和利差減少，而貨幣政策是支持增長的唯一支柱。展望明年，央行的支持仍會持續，甚至會進一步放鬆措施。同時，與今年相比，基本面亦正在改善。美國大選及英國脫歐等政治風險基本上已解決，該行預計明年所面對的挑戰將較小。實質資產還有很大的上升空間，加上利差進一步減縮，展望市場出現長線復甦。

該行預計，市場活動恢復到新冠肺炎疫情前的水平將會是漫長的道路，GDP差額仍然顯著，政策支持和政治風險減少有利於市場活動水平的恢復，新冠肺炎疫苗的正面消息可能會加快恢復速度。該行已經看到新冠肺炎對世界各地的影響有所不同。亞洲經濟體，特別是中國，所受到的影響最小，而歐洲和美國遭受的影響最大。這可能是投資者配置資產時要考慮的指標之一。

關於美國大選，他認為已帶來利好市場的結果。拜登所帶領的美國政府很有可能是更為保守及可預測，並較不可能出現不穩定性及與中國的貿易戰中引發進一步的升級。拜登政府可能會推動國內改革，例如加強監管﹑對大型科技公司進行調查﹑提高公司稅和資本增值稅率。但是，由於民主黨或未能掌握眾議院，因此很難強制執行此類政策。

從市場角度來看，這是一個很好的組合—拜登政府可能會採取在國際上對市場有利的行動，而在國內卻難以推出對市場產生問題的政策。

就貨幣政策而言，決策者可以採取多種行動，包括擴大量化寬鬆政策—採取更多非常規政策，從大規模購買政府債券開始，甚至將購買範圍擴大至公司債券，或更多種類的資產。不僅來自聯儲局，歐洲中央銀行和日本銀行等的的世界各地央行都將持續提供積極的貨幣支持。歐洲央行大有可能在月內公布進一步的積極寬鬆措施，聯儲局亦將可能倣效。鑑於滯後效應，寬鬆政策的成效和利好影響料於明年漸現。

通脹方面，該行相信低通脹環境將在長時間內持續，因爲市場除了要應對新冠肺炎疫情，全球化、科技快速發展以及人口老化令大部分的工業化國家同時需要應付通縮壓力。新冠肺炎疫情亦導致巨大的負產出缺口。勞動水平在往後3至4年內難以恢復至疫前的水平。由於市場正面臨結構性和周期性的通縮壓力，即使經濟正在復甦，該行也不應指望通脹率會大幅上升。

美聯儲已經發布了一項臨時性的前瞻性指引，要求各州份在滿足兩項條件之前不要加息：1)失業率下降至4%或以下，2)通脹率持續超過2%。回顧過去的50多年，這兩項條件同時滿足的情況只出現了兩次，反映美聯儲在未來加息的可能性極低。該行預期美聯儲將不會在2025年之前採取行動加息，即使在2025年後，美聯儲也會循序漸進地收緊超寬鬆政策。

與過去20年的全球化趨勢相反，該行留意到保護主義正在升溫。在談論全球化時，通常會聯想到將藍領工作外判給成本較低的新興國家。此外，由於新冠肺炎疫情，該行看到白領工作也有相同的外判趨勢，因為以往必須在辦公室完成的工作現在可以遠程完成。

比較2019年第4季度和2020年第3季度之間的債務水平，西方發達國家的債務增幅較快，反映新冠肺炎疫情對這些經濟體的影響更大。就債務可持續性而言，債務融資成本是最重要的考慮因素，而不是債務水平。如果央行持續維持低利率，將有助政府下降成本以維持債務水平。由於融資成本低，政府目前應利用財政政策來振興經濟。

展望亞洲市場，全球經濟格局中的主導角色日益明顯。當新冠疫情尚未爆發並扭轉環球前景前，市場預計2020年亞洲佔全球國內生產總值高達50%。經濟重心正由歐洲及美國轉移至東亞經濟體。區內機遇並非單單來自經濟回升，亦來自長期變化，賦予亞洲更佳的長遠投資吸引。

他表示，區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)的簽署雖未立刻改變該行對2021年的增長預測，但長遠而言，該協定為亞洲主要經濟體在經濟、政治和法律方面的更深化整合設定框架，預料區內貿易流量與融合程度將有所提高。

至於中國市場，該行預測中國2021年經濟增長爲10.5%。經濟增長範圍將更廣—以基建投資作為逆週期政策工具對經濟增長的影響程度較低，中產階級崛起以及家庭收入增加對經濟增長的影響較大。預料增長質素及程度均會較高。

此外，短期內，受燃油價格拖累，該行預期通縮會持續一段短時間。核心通脹將維持穩定，整體通脹料將於2021年回升。

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