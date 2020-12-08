港股格局：陳炳強指後市向上突破機會仍大
2020年12月08日 10:51
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悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，隔晚美股個別發展。至於港股日前調整，主要由於市場憂慮中美關係轉差，但相信拜登上台後會有所改善。而隨着疫苗逐步推出市場，環球經濟有望復甦，由於股市是走在實際經濟之前，預期指數在26,000至26,800點水平整固一排後，向上突破機會仍然較大，下一關睇28,000點，建議投資者耐心等待。
資金在新、舊經濟股之間炒作，陳指，新經濟股近期反覆調整，但增長動力仍強，中長線值得趁調整吸納。ATMX中，他最看好美團(03690)，主要由於其兼備新、舊經濟概念，且受外圍因素影響不大。
京東健康(06618)周二(8日)首掛，上市後股價表現強勁。他建議有幸抽中的投資者，可繼續持有「放紙鳶」，至於冇貨者則不宜再追，因為線上醫療平台並非現時當炒板塊，且股價累升已多，上升水位有限，高追風險頗高。
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