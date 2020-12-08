港股格局：陳炳強指後市向上突破機會仍大

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，隔晚美股個別發展。至於港股日前調整，主要由於市場憂慮中美關係轉差，但相信拜登上台後會有所改善。而隨着疫苗逐步推出市場，環球經濟有望復甦，由於股市是走在實際經濟之前，預期指數在26,000至26,800點水平整固一排後，向上突破機會仍然較大，下一關睇28,000點，建議投資者耐心等待。

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