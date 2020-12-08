【瑞通推介】恒指再下試26300點　資金撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：英國脫歐後貿易談判陷僵局，加上觀望美國財政刺激方案的談判進展，美股隔晚個別發展，道指收報30,069點，跌148點或0.49%；納指則創收市新高。

恒指周一(7日)收跌329點或1.23%；今早續跌逾100點，徘徊在26,400點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近1.2億元，反映投資者預期港股急挫後將見技術性反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

恒指新貴美團昨重上290元後未能再上，收市倒跌2.15%，報282.4元，成交金額增至近90億元，為交投最活躍港股。美團公布季績後走勢轉弱，持續受制於下移中的10天和20天線，今早先升後回，一度跌穿50天線。昨有逾3.3億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，約50萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾1100萬元淨流出。現時美團的引伸波幅於46%的水平，為10月下旬以來最低，故相關窩輪價格相對降低。

舜宇昨在跌市下表現靠穩，曾高見151元，全日微升0.14%，報148.1元，連升2個交易日，不過續受制於10天和20天線，且日線圖上連續7日出現陰燭。舜宇快將公布11月營運數據，而10月其手機鏡頭出貨量按年增長9.3%，按月則減少4.9%。股份今早曾跌逾1%，下試146元，其後倒升，曾高見150.9元。昨分別有逾400萬元和逾70萬元淨流入其好倉和淡倉。

人民銀行、銀保監上周發布《系統重要性銀行評估辦法》，將從附加資本、槓桿率、大額風險披露等方面提出監管要求，有券商料內銀將面臨貸款增速放緩和分紅下調等壓力。內銀股昨拖低大市，建行上日曾挫3.61%至5.87元，險守250天線，收市跌幅收窄至近2%，報5.97元，連失10天和20天線，今早續於6元以下整固。昨有逾400萬元淨流入建行好倉，同日有逾10萬元淨流出其淡倉。

上周向中證監申請增發H股的比亞迪，股價調整一日後，連續3日收升，昨收報176.9元，升0.8%。集團稱新能源電池、晶片不單可充分自給，同時具外供能力，另其11月汽車銷量按年升約30%，當中新能源汽車銷量按年升1.38倍。比亞迪今早一度漲逾4%，曾升穿184元。昨分別有逾160萬元和逾10萬元淨流入其好倉和淡倉。

京東健康今日新上市表現向好，具影子股概念的阿里健康今早在23元附近好淡爭持，一度升至近日高位23.35元，惟其後倒跌，最多由即市高位回3.6%，低見22.5元。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020