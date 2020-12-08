港股格局：岑智勇恐滙豐會繼續拖累大市

恒生指數周二早間低見26,316點，跌190點，百利好証券策略師岑智勇預期，港股12月走勢偏淡，恒指月內有機會下試25,000點。

他認為國際金融股、內銀、內險短期皆不宜沾手，一些有機會被美國誤以為軍事相關而可能作出制裁的高科技股份也宜避開。至於汽車股以民用為主，會相對安全。

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