港股格局：岑智勇恐滙豐會繼續拖累大市
2020年12月08日 10:59
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恒生指數周二早間低見26,316點，跌190點，百利好証券策略師岑智勇預期，港股12月走勢偏淡，恒指月內有機會下試25,000點。
他指出，中美角力下，美國把更多中資公司放入制裁名單，且部分措施與香港有關，利淡港股投資氣氛。此外，市場憧憬滙豐控股(00005)將於明年恢復派息，但消息尚未落實，股價已率先炒高，萬一最終未符預期，滙控或會有更深調整並拖累大市。
他認為國際金融股、內銀、內險短期皆不宜沾手，一些有機會被美國誤以為軍事相關而可能作出制裁的高科技股份也宜避開。至於汽車股以民用為主，會相對安全。
另外，京東健康(06618)首日掛牌一度升逾40%，他建議在現時市況不穩下，宜先沽出食胡，再部署緊接的新股。
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