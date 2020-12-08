【高盛推介】比亞迪連升4日 留意貼價輪證
2020年12月08日 11:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份(01211)自上周三失守180元水平後開始連日反彈，當中昨日升約0.8%。今早繼續逆市反彈，早上高開約1.3%後隨即重上180元水平，最高見184.3元。現報181元，升約2.3%，暫時為連續第四日上升，累計至今升逾5%。中國汽車工業協會預計，上月汽車行業銷量預估完成273.3萬輛，按年升11.1%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日有少量資金轉向部署認沽證。而近期資金則傾向部署牛證，過去5個交易日共錄得約750萬元資金流入，當中昨日有約290萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價185至195元間產品中，槓桿最突出的比迪購(15543)，行使價192.98元，2021年05月04日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、行使價185至195元間產品中，槓桿最高。中期價外的選擇可留意年期約5個月的比迪購(16537)，行使價223.88元，2021年05月06日到期，實際槓桿3.4倍，中期、價外。牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的比迪牛(66781)，與現價有約13元差距，收回價168元，行使價164元，換股比率100，槓桿比率9.9倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
投資者如看淡，可留意年期約5個月，屬中期、價外的低街貨比迪沽(16540)，行使價148元，2021年05月06日到期，實際槓桿2.3倍，中期、價外、低街貨。
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