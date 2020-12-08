美國白宮經濟顧問料1月前不會再加徵中國商品關稅

美國白宮經濟顧問庫德洛稱，美國總統特朗普在繼任人拜登明年1月宣誓就職之前，不會再對中國商品加徵關稅。

庫德洛表示：「在貿易談判方面，我們仍在交涉，且無計劃要加徵任何新的關稅」；並指中國正履行首階段貿易協議中大部分的內容，包括採購大豆等美國農產品在內的具體目標，惟進度或因疫情影響而有點落後。

庫德洛指出，中國「似乎作出積極舉措，如設立新法、新法律機構、司法機構，用以終止偷竊我們的知識產權，而知識產權是美方關注的重點之一」。

拜登上周曾指，上任後不會立即撤銷特朗普徵收的關稅，而是優先聚焦美國勞工及製造業。拜登將在下月20日就職後，料將修復美國與歐盟等貿易夥伴和同盟國家間的雙邊關係，繼而聯手對中國施壓。

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