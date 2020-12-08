港元拆息︰1個月升至0.23厘
2020年12月08日 11:17
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息持平，報0.04946厘；1星期拆息略升至0.0726厘；與樓按相關的1個月升至0.23厘，連漲10日；3個月報0.32厘。
8/12/2020
隔夜 0.04946厘
1星期 0.07268厘
2星期 0.10554厘
1個月 0.23143厘
2個月 0.25964厘
3個月 0.32839厘
6個月 0.54000厘
12個月 0.69750厘
7/12/2020
隔夜 0.04946厘
1星期 0.07250厘
2星期 0.10161厘
1個月 0.21304厘
2個月 0.24554厘
3個月 0.31107厘
6個月 0.54000厘
12個月 0.69750厘
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