港元拆息︰1個月升至0.23厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息持平，報0.04946厘；1星期拆息略升至0.0726厘；與樓按相關的1個月升至0.23厘，連漲10日；3個月報0.32厘。

8/12/2020

隔夜 0.04946厘

1星期 0.07268厘

2星期 0.10554厘

1個月 0.23143厘

2個月 0.25964厘

3個月 0.32839厘

6個月 0.54000厘

12個月 0.69750厘

7/12/2020

隔夜 0.04946厘

1星期 0.07250厘

2星期 0.10161厘

1個月 0.21304厘

2個月 0.24554厘

3個月 0.31107厘

6個月 0.54000厘

12個月 0.69750厘

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