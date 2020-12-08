【產經直播】京東健康逆市升 醫療相關股前景看俏？
2020年12月08日 11:48
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Global X ETFs銷售副總裁鍾駿(中)、訊匯證券行政總裁沈振盈(右)
臨近年尾，大市繼續缺方向，但仍無阻新股京東健康(06618)在周二(8日)首掛表現。京東健康高開三成四後，愈升愈有，反映投資者繼續熱炒醫療相關股？惟不少醫療股今年累漲幅驚人，追入真係有水位？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12時半直播，有Global X ETFs銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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