國際清算銀行：美元若反彈　將損新興市場增長前景

外媒報道，國際清算銀行(BIS)發表報告稱，美元升值將令新興市場經濟前景受壓，主要原因是發展中國家過去積累了大量美元計價的債券持倉。

美元自3月高位已貶值逾一成，惟BIS認為美元仍容易出現大幅波動，風險偏好若逆轉，美元可望上漲，將損及新興市場增長前景。報告援引根據21個新興市場經濟體1990年至2019年的數據，發現美元兌一籃子貨幣每上漲1個百分點，這些國家的經濟增長前景就會下降0.3%。

BIS表示，今年第一波新冠肺炎疫情時出現了相同情況，美匯指數今年首3個月升值近10%，導致新興市場債券的資金流出規模創紀錄，而且利差擴大。

該行確定了美元強勢擠壓新興市場經濟增長的四種主要方式，包括刺激資本外流、影響美元信貸供應、限制本幣市場上的銀行以及削弱貿易流量。

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