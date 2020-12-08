港股格局：黃子燊料於27000點樓下波動
2020年12月08日 12:17
東網電視更多新聞短片
港股周二(8日)跌過百點。晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示，早前舊經濟股經歷反彈後，由於短期升勢較急，加上板塊受壞消息拖累，包括中國海洋石油(00883)被列入美國黑名單，以及滙豐控股(00005)捱沽，導致舊經濟股出現調整。
雖然市場未見焦點，但整體市場氣氛不差，相信12月大市下跌幅度將會收窄，料恒指將在25,800點至27,000點區間上落。
京東健康(06618)今日首掛飆升逾5成，他表示公司的營收及淨利都大於同業阿里健康，但新股定價卻出現兩成折讓，故此上市後追回相關差價實屬合理。惟股價升幅較急，志在短炒的投資者，現可獲利離場；而中長線的投資者，由於相關板塊長線具有上升潛力，符合生活線上化和互聯網醫療的大趨勢，成功中籤的投資者不妨長線持有。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020