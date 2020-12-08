新股專輯：京東健康不排除日後投資實體藥房

辛利軍稱網上問診在疫情錄得顯著增長。

中央有意監管互聯網平台經濟領域反壟斷行為，市場關注公司會否受影響。辛利軍認為，反壟斷法核心主要是針對已影響到消費者使用服務或產品的壟斷企業的行為，目前中國健康產業規模以10萬億元人民幣計，公司只佔約百億元市場份額，亦無任何企業市佔率超過2%，相信健康醫療仍要「很長、很長地走」才能出現壟斷企業。

他又指，公司過去一直注重供應鏈普及，相信提升用戶體驗更好，便能自然帶動收入增長。疫情影響許多行業生態，包括醫療健康。基於交通受限，許多病患及醫生需要轉用網上問診，透露網上問診在疫情已錄得顯著增長，但坦言仍有很大的發展空間。

辛氏稱，公司着重供應鏈全渠道布局，一直有連接實體店藥房，日後不排除投資實體藥房。另外，公司會繼續加強「醫療+藥品」的閉環商業模式，提升其競爭力。

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