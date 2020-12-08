中國經濟：中銀保監關注新型「大而不能倒」風險

內地媒體報道，中國銀保監會主席郭樹清表示關注新型「大而不能倒」風險。他指出，少數科技公司在小額支付市場佔據主導地位，涉及廣大公眾利益，具備重要金融基礎設施的特徵。一些大型科技公司涉足各類金融和科技領域，跨界混業經營。必須關注這些機構風險的複雜性和外溢性，及時精準拆彈，消除新的系統性風險隱患。

郭認為，推動互聯網金融機構審慎經營。一些互聯網金融機構通過各類消費場景，過度營銷貸款或類信用卡透支等金融產品，誘導過度消費。有的機構甚至給缺乏還款能力的學生過度放貸，出現違約之後進行強制性催收，引發一系列社會問題。對此，中方堅持對同類業務統一監管標準，堅決制止監管套利。

他續指，金融科技行業具有「贏者通吃」的特徵，大型科技公司往往利用數據壟斷優勢，阻礙公平競爭，獲取超額收益。傳統反壟斷立法聚焦壟斷協議、濫用市場、經營者集中等問題，金融科技行業產生了許多新的現象和新的問題。局方可能需要更多關注大公司是否妨礙新機構進入，是否以非正常的方式收集數據，是否拒絕開放應當公開的信息，是否存在誤導用戶和消費者的行為等。

此外，郭樹清指，監管部門正在研究制定金融數據安全保護條例，構建更加有效的保護機制，防止數據洩露和濫用。

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