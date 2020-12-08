新冠肺炎：國壽指疫情為營運表現帶來壓力

他續指，該集團會透過科研技術提高服務能力及降低客戶風險，今年首9個月個人「無紙化」投保率達99.85%，核保智能審核率達92.6%，而過去一年運營總人力下降6.1%。

他又稱，隨着中國人口老化問題持續，健康及養老市場的需求將持續增加，該集團會繼續發展銷售隊伍，並指中國的中產群體有所擴大，預計2035年人均國內生產總值達中等發達國家水平。

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