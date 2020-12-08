新冠肺炎：國壽指疫情為營運表現帶來壓力
2020年12月08日 14:31
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中國人壽(02628)集團總裁蘇恒軒表示，由於新冠肺炎疫情因素影響，中國經濟及保險業表現均受影響，亦為該集團營運表現帶來壓力，不過中國經濟長期向好基本面不變；人壽保險行業長期發展基本面同樣不變，中國保險市場仍有巨大潛力。上半年總保費收入較2018年同期增加18.6%；新業務價值則增長31%。
他續指，該集團會透過科研技術提高服務能力及降低客戶風險，今年首9個月個人「無紙化」投保率達99.85%，核保智能審核率達92.6%，而過去一年運營總人力下降6.1%。
他又稱，隨着中國人口老化問題持續，健康及養老市場的需求將持續增加，該集團會繼續發展銷售隊伍，並指中國的中產群體有所擴大，預計2035年人均國內生產總值達中等發達國家水平。
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