新冠肺炎：晚市又禁堂食！李根興料舖市急轉凍

新冠肺炎第4波爆發，港府再度禁止食肆於傍晚6時後提供堂食，盛滙商舖基金創辦人李根興認為，有關措施將令舖市急凍，買賣及租賃成交即時會大減。

他指出，本來不少業主在施政報告宣布工商舖撤辣後，已經心雄反價或封盤，但現時開始腳軟。預期未來兩、三個星期會有很多負面新聞充斥舖市，如肺炎第4波高峰期、企業大裁員、 疫苗成效等消息，部分業主會等唔切，再度劈價沽貨。

李相信，明年農曆新年前，舖位成交價將下跌約5%至10%。而租金則會挫約10%。交投量方面，租賃跌幅料高達20%。

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