長沙灣尚都基座商舖連車位標售　意向價1.88億元

戴德梁行表示，獲委託放售長沙灣順寧道83號尚都的基座商舖連車位。物業將以現況交吉出售，意向價1.88億港元，截標日期為明年1月29日。該物業樓高2層，地下連一樓總實用面積約10,738方呎，另外連4個商業車位及1個電單車位標售。

該公司資本市場部高級助理董事劉文越表示，雖然受疫情影響，商舖市場備受挑戰，但現階段亦是入市創業的機遇。上述物業鄰近保安道及青山道，適合超級市場、飲食或補習社等租客進駐，料吸引長線投資者及用家垂青。此外，買家可選擇入標購入一個或多個舖位，實用面積由約1,559方呎起至約10,738方呎，物業組合極具彈性。

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