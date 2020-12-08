【專家點評】李偉傑：恒大汽車具炒作話題
2020年12月08日 15:25
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電動車成為未來發展新主題，致力推動電動車及電池研發的恒大汽車(00708)逐步公布未來計劃，昨日中國恒大(03333)董事局主席許家印在深圳視察了恒大全球電池研究院、今日上午趕赴上海視察恒大汽車全球研究總院，了解一線的科研專家團隊。據了解，目前恒大汽車全球研究總院在全球擁有3,200多名科研人員，下設前瞻技術研究院、整車技術研究院、軟體技術研究院、動力研究院、造型研究院、第一車型研發院、第二車型研發院、第三車型研發院、全球電池研究院、日本研究院、瑞典研發中心等11大專業研究院。
3200多名科研人員中，有原東風汽車研究院院長方馳、原美國福特汽車高級技術專家徐性怡、原上汽研究院電子電器高級專家、吉利新能源研究院副院長徐峰、原美國羅孚電氣高級專家、上汽集團電氣總工程師Barry Stuart Daniels，目標是實現到2025年產銷100萬輛、2035年產銷500萬輛的目標。
恒大在進軍造車領域不久，就成立了恒大全球電池研究院，並引入國際著名電池科學家，原韓國SK集團電池研究院院長李浚秀等一批頂尖科學家，目前核心科研團隊達800多人，力爭明年下半年將恒大電池技術打造成世界領先水準。
近日中國恒大斥資13億港元增持恒大汽車，最新增持均價28.57元，預料在發展方向進一步清晰及主要股東增持下，股價走勢上經早前橫行整固過後，亦沿10天和20天移動平均線反覆向上，相信可在26元至27元水平分注進行吸納，短線可重返8月份32元水平，以中長線有望逐步挑戰高位，假若跌穿50天線23元先行減持。
大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士，作者及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)
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