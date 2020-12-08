【專家點評】李偉傑：恒大汽車具炒作話題

3200多名科研人員中，有原東風汽車研究院院長方馳、原美國福特汽車高級技術專家徐性怡、原上汽研究院電子電器高級專家、吉利新能源研究院副院長徐峰、原美國羅孚電氣高級專家、上汽集團電氣總工程師Barry Stuart Daniels，目標是實現到2025年產銷100萬輛、2035年產銷500萬輛的目標。

恒大在進軍造車領域不久，就成立了恒大全球電池研究院，並引入國際著名電池科學家，原韓國SK集團電池研究院院長李浚秀等一批頂尖科學家，目前核心科研團隊達800多人，力爭明年下半年將恒大電池技術打造成世界領先水準。

近日中國恒大斥資13億港元增持恒大汽車，最新增持均價28.57元，預料在發展方向進一步清晰及主要股東增持下，股價走勢上經早前橫行整固過後，亦沿10天和20天移動平均線反覆向上，相信可在26元至27元水平分注進行吸納，短線可重返8月份32元水平，以中長線有望逐步挑戰高位，假若跌穿50天線23元先行減持。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士，作者及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)

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