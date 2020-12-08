惠譽：今年全球GDP增長料降至3.7%　上調明年預測

評級機構惠譽發表《全球經濟展望》時指，自明年中期開始，隨着新冠病毒疫苗推出以及社交距疏離限制放寬，全球經濟復甦將更穩固。。

惠譽預計，2020年全球國內生產總值(GDP)將下降3.7%，相對於9月展望為4.4%有所下調；2021年全球經濟增長預期自5.2%上調至5.3%。該行又將2022年的全球增長預測從3.6%上調至4%，反映出一旦擴大免疫計劃，就有望減少社會隔離所造成的破壞。

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