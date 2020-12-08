宏利香港：首3季核心盈利錄雙位數字增長

本港疫情反覆，增加港人健康及防疫意識，同時促使港人進行財務規劃。宏利香港副總裁、首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，雖然疫情持續影響業界銷售，惟該公司今年首3季的核心盈利錄得雙位數字增長。購買健康產品的客戶中，有6成客戶購買自願醫保，而港人健康意識的提高亦帶動該公司危疾及可扣稅年金等健康產品的銷售，預計相關產品的需求於未來將持續。

該行調查結果顯示，政府現金發放1萬元後，77%受訪者表示部分款項會用於加强財務規劃，惟較年輕港人在疫情下感受更大的財政壓力，39%受訪者表示會用政府發放的現金補貼工作收入的減少或損失，較整體受訪者的24%明顯為高。

港府早前派發1萬元振興本港經濟，據調查結果，56%受訪者表示款項用作儲蓄、24%受訪者進行投資。疫情下18至24歲組別的受訪者受到較大財務打擊，同時，該年齡組別的受訪者亦更傾向用額外現金讓自己或家人享受生活，例如購買增加消費等。

紀榮道表示，在經濟活動放緩下，年輕一代首當其衝，財務應變能力十分重要，加上環球持續低息，市民應提升個人財務抗逆力，並進行較長遠的財務規劃。

疫情增加港人健康及防疫意識，調查結果顯示，逾半成受訪港人預期疫情將持續一年或以上，72%受訪者表示在疫情下飲食變得更健康，另有54%受訪者多做運動。生活習慣方面，半受訪者表示手頭上的防疫及消毒用品儲備可供3個月或以上使用。

是次調查於今年10月15日至20日以網上問卷形式訪問1,026名18歲或以上本地人士。

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