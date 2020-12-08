新盤動向：LP10待批預售樓花同意書　料明年初開盤

部分原定年內登場新盤將延至明年才推出市場。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪稱，旗下將軍澳日出康城新盤LP10，現時尚待批出預售樓花同意書，希望明年初可開盤，項目不設開放式及一房戶，主要提供兩房、三房及四房戶。由於用料等質素更佳，價錢料會反映相關因素。因應疫情發展，稍後推售時會安排充足防疫措施。

他透露，同系區內LP6累售2,343伙，佔單位總數97.9%，套現192.6億元，平均呎價16,267元。目前尚餘49伙，大部分為高層特色戶。項目已取得滿意紙，盡快安排分批交樓，最快下周發信通知業主收樓，同時亦積極部署開放現樓，以價單及招標形式發售餘下單位。

是次首度發布現樓第2座67樓A室特色單位的圖片，實用面積2,706方呎，間隔五房設計。

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