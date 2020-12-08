美股難守強勢？券商指上月客戶凈賣股　散戶正獲利離場

新冠肺炎疫苗有進展，推動美股近日屢創新高，不過有券商表示，該行上個月客戶淨賣出股票，扭轉8個月的趨勢，反映散戶正趁機獲利離場。

外媒引述券商TD Ameritrade稱，散戶在今年獲得穩健回報，他們在3月份美股低迷期間增持股票，從截至10月份的股市漲幅中獲利。因此，於11月份疫苗研發利好消息傳出前，就已經買入了那些將受益於社會活動正常化的公司股票。可是，大規模疫苗接種仍未進行，加上疫情的反彈令美國多地重新加緊封鎖措施，令散戶感到不安。

TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan指出，人們開始感到憂慮，即便疫苗出台並不意味甚麽；擔心人們真正接種疫苗前強勁勢頭未能持續。

與此同時，散戶離場之際，交易所買賣基金(ETF)投資者則向股票基金注入了810億美元，現金流入規模為有紀錄以來最大。

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