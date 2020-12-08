歐股早市下跌　生科股Qiagen升近2%

歐股早市下跌，當中英股報6,524點，跌0.46%；德股跌0.11%至13,255點；法股跌0.26%至5,558點。

英國首相約翰遜將在本周前往布魯塞爾，周一恢復脫歐貿易談判後，雙方未能取得重大進展後。英鎊兌美元弱見1.3355。

英國將於周二開始應用由輝瑞公司和BioNTech公司開發的新冠肺炎疫苗，這使其成為第一個開啟接種計劃的歐洲國家。

德國生物科技公司Qiagen表示，提高了2020年全年淨銷售額和調整後每股收益的增長前景，並期待2021年再有強勁表現。Qiagen升近2%。

英國重型器械租賃公司Ashtead表示，10月底止6個月中自由現金流達到創紀錄的8.22億英鎊，維持每股7.15便士的中期股息。Ashtead股價升5.39%。

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