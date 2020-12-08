【市後重點睇】油價下跌　道期挫81點

美匯指數弱見90.91；港匯處7.7511；離岸人民幣(CNH)見6.5207；美元兌日圓報104.09；歐元企1.2112；英國脫歐談判未完，英鎊見1.3341。金價守1,865美元。油價偏軟，布油報48.25美元；紐油處45.3美元。道指期貨跌81點。歐股早市下跌，當中英股跌0.46%，德股跌0.11%，法股跌0.26%。

●市後關注點

-18:00 歐元區第三季國內生產總值(GDP)終值

-21:30 美國第三季非農業生產力終值

-新股專輯：京東健康升穿100元，市值破3000億元；收市報110元，高招股價55%。

●G7財長及央行官員：有必要監管數碼貨幣。

●惠譽：今年全球GDP增長料降至3.7%，上調明年預測至5.3%，預料2021年大中華地區主權評級將基本保持穩定；2021年亞太地區經濟體財赤有望收窄。

●來年展望！貝萊德睇好美國及亞太股市，籲沽美債。

●中國經濟：

-海南將力拓自貿港建設，推動數碼貨幣應用試點。

-中銀保監關注新型「大而不能倒」風險。

●傳高盛已申請全購在華合資公司高盛高華股權。

●國際清算銀行：美元若反彈，將損新興市場增長前景。

●調查：明年擬增加在華投資英企降至44%。

●美國白宮經濟顧問料1月前不會再加徵中國商品關稅。

●G7財長及央行官員：有必要監管數碼貨幣。

●建行獲新加坡銀行牌照，料促進數碼金融合作。

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