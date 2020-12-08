交銀國際洪灝：明年價值股「王者歸來」　恒指可見32000點

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝指，港股今年表現不俗，目前已從約21,000點的低位已大幅反彈。他預計，由於明年滬綜指交易區間為2,900至3,600點，而港股與A股的關係密切，恒指明年料約維持24,000至32,000點之間上落。

他強調，恒指現時的估值「非常低」，日前加入數隻新經濟股，都只是大約15倍市盈率，相信明年港股在低估值下會有所表現。

他指出，今年香港的新股融資表現良好，集資額再次成為全球第一，未來一年料資金會加快流入香港，在中美兩國競爭下，香港可從中受惠，因為中資企業會希望獲得外國投資者青睞，而選擇在香港上市。

洪灝形容，明年將是價值板塊「王者歸來」的一年，今年6月份左右，價值板塊相對於成長板塊的表現，處於最低水平，而現正在經歷一個均值回歸的過程。疫苗研發漸見成效，同時軟件不能取代人與人之間接觸，因此相信經濟恢復正常後，傳統經濟股就會大為反彈。

他補充，在上月可看出，成長板塊的資金正加速流向價值板塊，當2021年疫情得到控制，價值板塊將大概率成為明年市場主要增長動力。

在中美關係方面，洪灝表示，未對拜登政府上場可大方向改變對華制裁抱太大期望，因為當排行第二的經濟體，將會超越排行首位的經濟體，必然會出現類似的競爭。

有關美國對銀行業的制裁，他認為不必太過擔心，因為香港是美元最大的離岸市場之一，假如要實施制裁，對美國在香港的利益亦會帶來很大傷害。

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