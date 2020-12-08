【產經直播】港股26000關守唔守得穩？
2020年12月08日 16:39
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新冠肺炎疫情未止，中美又再度拳來腳往，拖累港股周二(8日)低開後愈跌愈深，收市跌202點，收報26,304點！中美局勢持續拉鋸，加上年關臨近，做好做淡邊瓣贏面大？
「炒股不炒市」下，消息多籮籮嘅科網股依舊屬市場焦點，美團(03690)傳新增「美團專業藥房」商標，股價先跌後升，300元大關眨眼到？小米集團(01810)躋身歐洲手機市場第三位，刺激股價高見27元，家陣追唔追得過？上望空間仲有幾多？
人氣新股京東健康(06618)果然夠多捧場客，首日掛牌股價直線抽升，較招股價70.58元高逾7成，最終收報110元，較招股價高55%，抽中股民可盡情放紙鳶？無貨搵位買返手又好唔好？
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