大新銀行：料恒指明年波幅24000至29000點　樓市睇跌

大新銀行經濟師溫嘉煒表示，過去一年，面對疫情及中美關係緊張等挑戰，預期本港經濟或錄得按年倒退5.9%，隨着內地經濟改善帶動了本港外貿活動反彈，加上疫情一度回穩，令香港第3季經濟表現有所改善，不過本港零售市道可能仍有一段時間要面對挑戰；旅遊業或要明年較後時間方會復甦，屆時零售業可望會有較明顯反彈，明年本港經濟轉好將會令本港失業率有所下降。

至於樓市方面，他表示，在經濟具挑戰的環境下，私人住宅租金料有下調壓力，但本港流動性充裕，加上去年放寬部分樓按上限，或繼續為樓價帶來支持，今年全年樓價或變動不大，明年或會有個位數跌幅。

另外，投資市場方面，他表示，在市場消化美國大選及疫苗消息後，焦點將逐步回歸到疫情發展，而且相信中美關係仍然是港股一大不明朗因素，預料明年恒指上落區間將介乎24,000至29,000點。

他補充，拜登新政府對華政策立場未明朗，料在科技、軍事等領域或會保持強硬，而內地與十四個亞太國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》，有助內地打開其他區內市場，以減輕中美關係未能正常化的潛在衝擊。

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