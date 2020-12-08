拜登上任或放寬制裁　伊朗擬3個月內提高原油產能

外媒報道，伊朗政府預料拜登上任美國總統後，有望放寬對伊朗的制裁，因此已要求該國石油部在未來3個月內做好增加原油產量和銷售的準備。

據報，伊朗總統Hassan Rouhani早前發表講話，指美國的經濟制裁使伊朗石油和石化產品的出口帶來不少障礙，不過，特朗普政府仍未能實現將伊朗石油出口降至零。

拜登團隊曾指，若然當選則美國將重核協議，若伊朗重新接受核子協議中的嚴格規定，他願解除制裁。因此，Rouhani已指示石油部採取所有必要措施，在未來3個月內恢復原油全能生產和銷售。

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