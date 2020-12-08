美中貿易全國委員會：中國市場對美企至關重要

外媒引述美中貿易全國委員會副主席Matthew Margulies指出，中國市場對美企來說至關重要，是美企能否具有全球競爭力的關鍵。

他指出，儘管美中存在國家及政治層面上的競爭，在中美企仍與中國供應商、銷售商及客戶保持着長期密切的的合夥關係，雙方正在找尋能讓生意互相維持的方法。

他預計，中國未來10年將貢獻全球30%的GDP，這是美企在中國立足的1項關鍵，若有一家公司沒進入中國市場，就稱不上是一個具有全球競爭力的公司。他引述調查指，絕大多數的美企都沒有減少在中國的投資，也沒有轉移供應鏈，仍有87%的美企表示要留在中國。

據報道，截至2019年美國在中國共有71,914家外資企業，數量為所有國家及地區在中國投資第3高，單是2019年，美國投資者就在中國新設立1,733家外資企業。

他認為，就企業角度來看，美企與中國競爭對手及顧客有許多共識，像是在公共衞生領域，特別是這在這個新冠肺炎疫情肆虐的時刻。他指出，疫情為個人防護裝備創造機遇及新市場，包括對應用新技術的醫療保健交付模式，美企與中企能夠在這些領域相得益彰，總結來說，他相信美中可以同時成為夥伴及競爭對手。

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