中國經濟：地方債券債務達26萬億人幣　明年進入警戒範圍

外媒報道，財政部政府債務研究和評估中心副主任薛虓乾表示，地方政府債券償債壓力愈來愈大，風險亦在累積。今年底，中國地方政府債券債務餘額將達26萬億元人民幣，債務率接近警戒範圍下限，若按這規模發債，明年或會進入警戒範圍。

薛表示，要堅持依法合規舉債，地方政府債券必須用於公益事業發展，不得用於產業項目；地方政府債券必須用於公益性資本支出，不得用於經常性支出；專項債券用於有一定收益的公益項目，不得用於沒有收益的項目。

從專項債券償債資金來源來看，他表示，目前償債來源規模不足，需要合理確定舉債規模，落實償債資金來源，嚴格防控債務風險就更為需要。

他又稱，要堅持債券發行定價市場化，促進債券發行利率合理，反映地區差異和項目差異，嚴防嚴控風險，實現地方政府債券可持續發展。

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