傳騰訊入股三星財險成第二大股東

據三星財險日前公告稱，擬新增資冊資本5.52億元人民幣，引入騰訊在內的5名新股東。

三星財險成立於2005年4月，是南韓三星火災海上保險公司在華投資設立的全資子公司，目前經營區域主要是上海、北京、天津、江蘇、山東、廣東、陝西等地。隨着騰訊等入股三星財險，其保險版圖已集齊了財、壽、保險代理、保險經紀等重要保險業務板塊。

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