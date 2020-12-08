中國經濟：11月CPI或錄得自2009年來首次負增長

內地將於周三(9日)公布11月消費者物價指數(CPI)，外電報道，數據可能錄得自2009年金融風暴以來首次負增長，主因是去年同期非洲豬瘟疫情重創，導致豬肉價格飆升，因此整體經濟發展情勢仍有待觀察。

外電引述經濟學家預測，內地11月CPI增長可能為0，亦有經濟學家估計可能錄得負增長，主要是因為內地豬肉價格去年飆升後，終於在今年10月開始滑落，而鑑於豬肉在內地的重要性，因此在指數中佔比會比較重。

事實上，疫情爆發後，內地的CPI就一直是靠豬肉價格在撐，儘管6月以後，內地消費指數逐漸復甦。分析指出，在全球需求仍然疲弱，官方促進生產將導致供過於求，讓通脹承壓，故料內地CPI呈負增長的狀況，有可能長達半年之久。

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