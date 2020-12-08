中國心連心化肥發盈警

發盈警原因包括為了進一步降低能耗，增強公司的技術及成本優勢，集團將積極響應河南省政府相關政策，全面運用先進煤氣化技術。集團已於2020年9月份順利完成對新鄉生產基地二廠的工藝升級，並將於2020年末之前關閉新鄉生產基地三廠的固定床生產工藝。前述

減值因二廠三廠的工藝升級而產生。

因此，公司截至2020年12月31日止財政年度的綜合純利將受到不利影響。儘管如此，集團獲悉，政府正在考慮為受影響的公司制定補償政策，但尚無具體計劃。

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