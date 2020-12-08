南韓擬加入CPTPP　商談更多自由貿易協定

外媒報道，南韓總統文在寅首度公開表態，南韓正考慮加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，以實現市場多元化。目前CPTPP有11國加入。

他指出，南韓有必要加強自身的貿易實力，為後疫情時代做好準備，而多元化是應該要達成的任務，因而政府會繼續審視是否加入CPTPP。

他續稱，南韓還要進一步擴大與東南亞及歐亞大陸的自由貿易關係，計劃今年底前，完成與印尼和以色列的自由貿易協定談判，加快和印度、菲律賓、柬埔寨和烏茲別克等多國的討論。

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