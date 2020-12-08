新盤動向：帝御‧星濤加推123伙　本周六發售

個別發展商無懼疫情繼續推盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御系列兩期自8月開售以來，截至今日(8日)下午4時，合共售出969伙，總成交金額約47億元，銷售成績理想。為配合「屯門至赤鱲角連接路」將於12月27日開通，剛發出帝御‧星濤全新價單等加推詳情。

價單顯示，最新推出的6號價單提供88伙，折實平均呎價15,355元，料屬原價加推，扣除最高優惠後，折實售價介乎約371.7萬至1,510.9萬元，呎價由約13,591至約22,236元。新銷售安排則包含123伙，實用面積由186至996方呎，涵蓋開放式至四房戶，當中更有4伙頂層連天台及8伙地下連花園單位，整批單位將於本周六(12日)發售。

林達民指出，項目毗鄰全港最多郊遊徑之大欖涌郊野公園及名峰九逕山，山巒面積合共逾5,400公頃，當中麥理浩徑更獲評選為全球20大夢想行山徑之一，登上山嶺之上，可欣賞大欖涌水塘的「千島湖」風光。

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