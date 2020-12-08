李嘉誠和李澤鉅再增持長實 涉逾3429萬元
2020年12月08日 17:31
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長實集團(01113)，總斥資3,429.79萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於12月2、3、4及7日，以平均價42.9088元、42.8385元、43.0434元及42.6928元購入長江實業共80萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.81%增至35.83%；李澤鉅由35.87%增至35.9%。
另外，新鴻基地產(00016)主席兼董事總經理郭炳聯於周一(7日)，以每股平均價103元增持10,000股新地，總斥資103萬元，他的好倉維持於18.22%。
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