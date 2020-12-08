地監局調查：47%市民對地產代理印象良好

地產代理監管局主席廖玉玲表示，於今年中該局委託獨立機構，透過電話向約1,000名對象進行對地產代理整體印象調查，發現47%受訪者認為代理印象良好，較10年前增12個百分點，當中曾使用地產代理服務，認為代理印象良好比例更達51%。而受訪者對地產代理的觀感，則有最多達85%同意代理積極進取，而同意代理有誠信比例，亦佔51%。

調查又顯示，有46%受訪者認為現時的地產代理服務較10年前提升。整體滿意度達69%，亦較10年前有所提升9個百分點。

疫情下代理工作模式改變，她續表示，該局工作亦會因時制宜，近日就針對網上樓盤廣告，增加網上巡查。除靠地產代理個人努力之餘，該局與他們保持溝通，並增加專業進修課程，繼續透過教育、宣傳及規管等不同渠道，提升地產代理形象及服務質素。

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