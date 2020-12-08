尖沙咀街舖推出招租　叫價較高位最多挫一半

零售疲弱令商舖租金走勢持續未見起色。中原(工商舖)商舖部副分區營業董事陸澤森表示，尖沙咀廣東道68至80號地下3A號舖，面積約1,500方呎，意向月租由約90萬元，減至最新約60萬元，減幅約33%，呎租約400元，現已交吉。業主深明現時旅遊及零售市道不濟，故租金方面接受遞進形式，即首年可商議以較相宜租金進駐，其後每年按營業額狀況再遞增，讓租客更有財務彈性。資料顯示，該舖舊租客為化妝品店，已租用物業多年。

他又稱，另一位業主持有的彌敦道54至64B號地下5號舖連1樓，地舖面積約1,000方呎，1樓面積則約400方呎，合共約1,400方呎，現以每月約40萬元招租，呎租約285元，將於12月底交吉。業主同樣接受以租金遞進形式承租。他指出，上述舖位前租客為化妝品牌，高峰期時月租曾達約80萬元。以此計算，目前叫價較高位下挫約一半。

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