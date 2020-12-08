寶龍地產11個月合約銷售額按年增30%
2020年12月08日 18:10
東網電視更多新聞短片
寶龍地產(01238)公布，2020年11月的合約銷售額(連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額)及合約銷售面積分別約為95.25億元人民幣(下同)及632,656平方米。
今年首11個月的合約銷售總額(連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額)及合約銷售總面積分別約為人民幣719.47億元及469.98萬平方米，合約銷售總額年按年增加約30.1%，而合約銷售總面積年按年增加約36%。
--------------------------
銀行落雨收遮！點算好？
持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020