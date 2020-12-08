寶龍地產11個月合約銷售額按年增30%

今年首11個月的合約銷售總額(連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額)及合約銷售總面積分別約為人民幣719.47億元及469.98萬平方米，合約銷售總額年按年增加約30.1%，而合約銷售總面積年按年增加約36%。

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