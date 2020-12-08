新盤動向：弦雅加推30伙價單 本周六開售53伙
2020年12月08日 18:16
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12月首個推售全新樓盤落實推盤安排，佳兆業集團(01638)旗下長沙灣弦雅，剛加推30伙的價單，折實平均呎價20,398元，折實售價由412.76萬至617.18萬元，呎價介乎19,087至21,748元，發展商因應樓層及景觀因素，輕微加價約1至2%。
該盤同時發出銷售安排，推出53伙於本周六(12日)開售，將於本周五下午6時截止接受認購，同時亦推出2伙於本周六下午4時至6時以招標形式發售。
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