合生創展11個月合約銷售按年升45%
2020年12月08日 18:33
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合生創展集團(00754)公布，截至2020年11月30日止11個月，集團之總合約銷售金額為約302.05億元人民幣(下同)，按年上升45.2%；其中物業合約銷售約288.66億元，按年上升41.3%；其中裝修合約銷售約13.39億元，按年上升250.5%。
截至2020年11月30日止11個月，集團之物業合約銷售面積為約1,479,409平方米，物業合約銷售平均售價為每平方米19,512元，按年上升38.5%。
集團11月份的單月淨總合約銷售為47.18億元；其中單月物業合約銷售約45.05億元；其中單月裝修合約銷售約2.13億元。
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