調查：分析料美股持續反彈至明年　留意三個關鍵字

外媒對美國金融機構的市場分析師進行小範圍訪問，結果顯示，他們普遍預測美國股市將持續反彈至2021年，標指將上漲8%至22%；20名受訪者中，12人認為標指明年將漲至4,000點到4,500點，分析師同時提出三個關鍵字。

關鍵字一：疫苗

縱使美國現時每天新冠肺炎新增病例仍維持高企，但是多數分析師對於明年整個市場環境表示樂觀。

其中一位分析師表示，進入2021年疫苗的分發和全球經濟活動的增加，美國以及全球經濟有望真正持續性恢復，2021年會看到經濟的增長、盈利反彈、利率保持低位，且財政刺激持續投入，這些背景對於風險資產總體有利。

關鍵詞二：審慎樂觀

對於明年美股市場的表現，其中14位分析師表示「審慎樂觀」，3位表示「非常樂觀」。他們表示，之所以樂觀是因為期待未來美國持續的經濟刺激，以及新冠疫苗的分發使用。

分析師認為，隨着世界經濟恢復常態，市場將上漲15%。一位分析師表示，全球各國央行注入了大量流動性，以遏制市場崩盤。在市場恢復常態的情況下，這也為下一輪牛市的開啟做好了準備。不過，他也表示，自己在關注美國刺激計劃會否延遲、下一波疫情的爆發、疫苗短缺的潛在可能性。

關鍵詞三：順周期

當被問及2021年的如何進行股票投資時，大多數分析師回答說，他們喜歡便宜的「順周期」股票，這些股票將從後疫情時代經濟的重新開放中獲益。順周期股票隨着整體經濟的發展而變化，比如埃克森美孚、雪佛龍、高通、波音等等。

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