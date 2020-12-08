從後追趕！歐洲初創公司今年有望錄410億美元融資

外國媒體報道，即使在新冠肺炎疫情衝擊下，市場對歐洲科技初創公司投資總額有望創下歷史新高。

倫敦創投公司Atomico的一項研究顯示，今年9月歐洲科技創投金額達50億美元，創下單月紀錄，全年融資總額有望達到410億美元。去年，歐洲初創企業籌集了406億美元，比2018年增長了52％。

目前歐洲有115家「獨角獸」公司，即估值超過10億美元的科技初創公司。自2000年以來，歐洲創辦的科技公司的總估值已增至近1萬億美元。

外界一向認為歐洲的科技產業落後於美國和中國，而美國和中國是全球一些最大的互聯網公司的所在地。但在今年，支付公司Adyen和音樂流媒體服務Spotify都首次超過500億美元的市值。

另外，歐洲今年還誕生自動化軟件公司UiPath和金融技術公司Klarna的兩個估值超過100億美元的「十角獸」公司。

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