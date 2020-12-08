新盤UPDATES：新界項目籌備現樓推售　料帶動月內交

疫情肆虐，12月發展商推盤步伐明顯減慢，本周六(12日)終於再有全新項目展開銷售，暫錄市場認購反應不俗。而部分新界區大型樓盤，亦落實於周內進行新一輪售樓攻勢，或籌備現樓形式推售尚餘單位，可望帶動月內交投量略見好轉。

●弦雅加推30伙價單 本周六開售53伙

該盤同時發出銷售安排，推出53伙於本周六開售，將於本周五下午6時截止接受認購，同時亦推出2伙於本周六下午4時至6時以招標形式發售。

●帝御‧星濤加推123伙於本周六發售

個別發展商無懼疫情繼續推盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御系列兩期自8月開售以來，截至周二(8日)下午4時，合共售出969伙， 總成交金額約47億元，銷售成績理想。為配合「屯門至赤鱲角連接路」將於12月27日開通，剛發出帝御‧星濤第6號價單等加推詳情。

價單顯示，最新推出的6號價單提供88伙，折實平均呎價15,355元，料屬原價加推，扣除最高優惠後，折實售價介乎約371.7萬至1,510.9萬元，呎價由約13,591至約22,236元。新銷售安排則包含123伙，實用面積由186至996方呎，涵蓋開放式至四房戶，當中更有4伙頂層連天台及8伙地下連花園單位，整批單位將於本周六（12日）發售。

林達民指出，項目毗鄰全港最多郊遊徑之大欖涌郊野公園及名峰九逕山，山巒面積合共逾5,400公頃，當中麥理浩徑更獲評選為全球20大夢想行山徑之一，登上山嶺之上，可欣賞大欖涌水塘的「千島湖」風光。

●朗濤樓價近800萬元單位交易告吹

新盤市場續錄交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，鷹君（00041）旗下大埔白石角朗濤，原本於11月29日售出的第9A座12樓D單位，實用面積401方呎，當時售價791.8萬元，呎價19,746元，已列明為簽訂臨時賣合約後交易再未有進展。

●CENTRAL PEAK大宅買家身份曝光 與張松橋妻子同名

CENTRAL PEAK上月標售的單位位於Alpex I座5 樓Manor A室、B室，實用2,125方呎及2,080方呎，同屬四房雙套房間隔，可飽覽跑馬地和港島開揚市區景，成交價分別1.726億元(連雙車位)及1.638億元(連車位)，合共逾3億元，實用呎價81,223元和78,750元。

據土地註冊處資料，其中B室登記買家為朱秋慧(CHU CHOW WAI)，其中文名字與張松橋的妻子相同。

●LP10仍待批預售樓花同意書 料明年初開盤

部分原定年內登場新盤將延至明年才推出市場。南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪稱，旗下將軍澳日出康城新盤LP10，現時尚待批出預售樓花同意書，希望明年初可開盤，項目不設開放式及一房戶，主要提供兩房、三房及四房戶。由於用料等質素更佳，價錢料會反映相關因素。因應疫情發展，稍後推售時會安排充足防疫措施。

他透露，同系區內LP6累售2,343伙，佔單位總數97.9%，套現192.6億元，平均呎價16,267元。目前尚餘49伙，大部分為高層特色戶。項目已取得滿意紙，盡快安排分批交樓，最快下周發信通知業主收樓，同時亦積極部署開放現樓，以價單及招標形式發售餘下單位。

是次首度發布現樓第2座67樓A室特色單位的圖片，實用面積2,706方呎，間隔5房設計。

●傲玟低層戶逾4,000萬沽 呎價逾2.8萬元

高銀集團旗下何文田傲玟，剛售出第2座3樓B室，實用面積1,425方呎，售價4,041.3萬元，呎價28,360元，買家選用建築期付款計劃入市。

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