遠洋集團11月協議銷售額為161億人幣
2020年12月08日 21:13
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遠洋集團(03377)公布，公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司就2020年11月的協議銷售額為約161億元人民幣(下同)，比去年同期上升34%；協議銷售樓面面積為約89.23萬平方米，比去年同期上升56%；協議銷售均價為每平方米約18,000元，比去年同期下降14%。
2020年1月到11月的累計協議銷售額約1,082.4億元，比去年同期下降4%；累計協議銷售樓面面積為約564.06萬平方米，比去年同期上升1% ；累計協議銷售均價為每平方米約 19,200元，比去年同期下降5%。
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