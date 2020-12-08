樓價UPDATES：嘉湖山莊三房戶呎價9672元沽出

疫市下部分業主叫價態度軟化，天水圍嘉湖山莊三房單位，減價20萬元，以530萬元沽出，呎價9,672元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島2座中層B室，實用面積605方呎，套三房間隔，獲買家以1,060萬元買入，實用呎價約17,521元，新買家為本區客，跟原業主議價接近一星期，有見業主態度軟化入市。

●鰂魚涌單日連錄4宗買賣，12月至今錄得7宗，平均實用呎價18,400元，其中寶山閣中層B室，實用面積582方呎，兩房則王間隔，以1,100萬元連租約易手，實用呎價18,900元。

●鴨脷洲海怡半島12月暫錄約8宗租務成交，包括15座極高層C室，套三房間隔，實用面積約621方呎，以每月約23,000元放盤近1個月後，獲區內客接洽，議價後減價約2,000元，以月租約21,000元租出，實用呎租約33.8元，低市價約10%

－－－－－－

九龍區

●將軍澳SAVANNAH第3C座低層B室，實用面積約465方呎，兩房間隔，日前以860萬元沽出，實用呎價約18,495元，原業主於2016年5月以約569.4萬元購入，持貨4年帳面獲利約290.6萬元，升值約51%。

●紅磡環海．東岸1B座高層A室，實用面積228方呎，開放式間隔，以436萬元易手，實用呎價19,123元，原業主於2015年9月購入上址，當時作價391.3萬元，持貨5年帳面獲利44.7萬元，單位期內升值約11%。

●大角咀港灣豪庭8座高層E室，實用面積371方呎，兩房間隔，9月開價725萬元，本月初調整至710萬元即獲洽購，最終累減55萬元，以670萬元成交，實用呎價18,059元。

●長沙灣一號．西九龍2座高層B室，兩房間隔，實用面積約521方呎，以868萬元放盤1星期後，獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約838萬元成交，實用呎價約16,084元，低市價約2%。

●荔枝角美孚新邨12月暫錄3宗買賣，其中5期蘭秀道15號中層D室，實用面積665方呎，三房間隔，望內園，吸引用家承接，叫價998萬元，後降價38萬至960萬元易手，減幅約3.8%，實用呎價約14,436元，原業主於2017年10月以868萬元購得，是次轉手帳面獲利92萬元，升值約11%。

－－－－－－

新界區

●天水圍嘉湖山莊樂湖居1座中層G室，實用面積548方呎，三房間隔，原叫價550萬元，放盤一個月，原業主希望加快換樓，日前主動降價20萬元至530萬元，一名上車客得知上址減價，見呎價低於1萬元，傍晚放工即趕睇樓，即場拍板承接，實用呎價9,672元。

●青衣美景花園12座高層B室，實用面積約420方呎，兩房間隔，放盤逾兩個月，原業主開價570萬元，至近日以520萬元沽出，累減50萬元或約8.8%，實用呎價約12,381元，原業主於1982年8月以約47萬元購入，持貨38年，物業升值約10倍。

●屯門怡峰園6座中層C室，實用面積660方呎，套三房兩廳間隔，原業主隨着市況不斷調整價格，放盤至今累積減價達110萬，區內首置客見屋苑鄰近學校，方便小朋友返學，即睇即買以680萬元並一筆過付款購入上址自用，實用呎價10,303元。

●屯門錦暉花園4座高層H室，實用面積537方呎，三房間隔，區內換樓客，鍾情屋苑可飼養狗隻，而且單位內附雅裝，原業主有10萬元的議價空間，決定以528萬元購入，實用呎價9,832元。

●屯門區本月暫錄10餘宗二手買賣，屯門市廣場1座中層D室，實用面積318方呎，叫價460萬元，新近有上車客迅速決定一口價承接，實用呎價14,465元，單位放盤兩個月，租客日前遷出，原業主原本打算翻新後再重新放盤，適逢有買家洽購，遂答應沽貨。

●沙田第一城12月暫錄6宗買賣，最新錄46座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以508萬元易手，實用呎價16,711元，原業主則於2004年以110萬元購入，持貨16年沽出帳面獲利398萬元。

●馬鞍山銀湖．天峰2座低層F室，實用面積549方呎，兩房間隔，原先叫價890萬元，減價62萬元，至828萬元獲承接，實用呎價15,082元，原業主於2009年8月購入上址，當時作價342.2萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利485.8萬元離場。

●馬鞍山居屋錦龍苑B座中層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價約638萬元放售，吸引數組準買家洽商承接，最終由區內客輕微追價入市，終以640萬元成交，實用呎價約11,552元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020