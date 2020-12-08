【悲情樓市】天賦海灣辣招盤急沽　新界洋房減價方有成交

二手業主劈價吸客，個別為求出貨寧願蝕讓。大埔天賦海灣套三房辣招盤，減價後傳以約1,120萬元沽出，原業主持貨不足兩年，帳面低約5萬元出貨。

消息透露，上址為19座中層單位，實用面積982方呎，曾開價1,350萬元放盤，近日減至1,200萬元，再減80萬元獲承接，呎價11,405元。原業主去年初才購入單位，估計10%辣招稅由新買家支付。業內人士認為，政府應撤辣，減低有需要套現業主出貨時成本。

東涌東環錄明賺實蝕轉讓。代理指，該盤1B座高層單位，剛售738萬元，實用面積582方呎計，呎價12,680元，物業約5年僅升值2.6%。

各區減價成交湧現。中原許偉業稱，葵涌恒景花園高層E室三房戶，實用面積511方呎，兩個月減65萬至785萬元沽，呎價15,362元。銀行對上址估價約820萬元，做價低估值約4.3%。

藍籌方面，天水圍嘉湖山莊續錄呎價「1萬有找」成交。該行曾芷妍指出，疫市下部分業主叫價態度軟化，樂湖居1座中層G室三房戶，放盤一個月，降價20萬元，以至530萬元沽出，呎價9,672元。

鰂魚涌太古減價盤吸客。該行張光耀稱，屋苑於周一單日連錄4宗買賣，包括寶山閣中層兩房則王，原業主持貨約3年，連租約以1,100萬元沽貨，呎價18,900元。

此外，洋房錄減價個案。大嶼山BOTANICA BAY錄首宗二手轉讓，單號屋連車位以1億元登記售出，較叫價低約一成。成交紀錄冊顯示，原業主當年享15%印花稅現金回贈，扣除後實際購入價約9,214萬元。消息透露，上水御林皇府牛津徑雙號屋以約3,750萬元沽，原業主持貨約8年，帳面貶值近50萬元。

新冠肺炎第4波爆發，政府再度禁止食肆在晚市堂食，市場人士認為，有關措施將令舖市急凍，料明年農曆新年前，舖位買賣價及租金，均會下挫達10%，蝕讓成交料大幅上升。而核心購物區尖沙咀有街舖放盤租金較高峰大跌約50%。

盛滙商舖基金創辦人李根興指出，不少業主在施政報告宣布工商舖撤辣後，已經心雄反價或封盤，但現時開始腳軟，部分業主會再度劈價沽貨。他相信，明年農曆新年前，租賃交投跌幅料高達20%。

市場就剛錄舖位減價成交。紅磡黃埔新邨F至G座地下單號舖，業主原先叫價約5,500萬元，剛劈價約1,200萬元或22%，以約4,300萬元易手，低市價約5%。租金回報率約3.8%。

尖沙咀街舖租金明顯回落。中原(工商舖)商舖部陸澤森表示，區內彌敦道54至64B號地下5號舖連1樓，地舖面積約1,000方呎，1樓面積則約400方呎，以每月約40萬元招租，並向租客提供遞進式租金條款。上述舖位前租客為化妝品牌，高峰期時月租達約80萬元。

他又稱，尖沙咀廣東道68至80號地下3A號舖，意向月租由約90萬元，劈至約60萬元，減幅約33%。業主亦給予遞進式租金，即首年可商議以較相宜租金進駐，其後每年按營業額狀況再遞增。

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