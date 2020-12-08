安德利果汁入股雞肉商山東仙壇　涉1億人幣

通告指，仙壇主營業務為父母代肉種雞養殖、雛雞孵化、飼料生產、商品代肉雞養殖與屠宰，以及雞肉產品加工和銷售，而主要產品則有商品代肉雞及雞肉產品，其中雞肉產品主要以分割凍雞肉產品、冰鮮雞肉產品和調理食品的形式銷售。

安德利果汁解釋，之所以入股仙壇，主要是其近年來錄得持續可觀的利潤，就投資回報而言，非公開發行為集團提供良好的投資機會，可在投資風險可控且不影響正常營運的情況下增加投 資收益，進一步提高其自有資金的使用效率及合理利用閒置自有資金。

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