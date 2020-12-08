道指低開97點　Tesla售股撲水股價插近3%

美國疫情惡化消息利淡市場氣氛，美股周二早段繼續受壓，道指挫97點，失守30,000點，報29,972點，以科技股為主的納指亦跌32點，至12,487點。

電動車生產商特斯拉(Tesla)宣布大規模售股，「抽水」50億美元(約390億港元)，並為10個月內第三次向股東伸手。受消息拖累，特斯拉股價開市早段挫2.81%，報623.71美元。特斯拉正分別在美國德州及德國柏林附近興建廠房，並擴大加州及上海現有廠房產能，資金壓力龐大。

大型資產管理公司貝萊德調高美股投資評級至「增持」，意味其看好未來6至12個月前景，主要基於疫苗分發會加速經濟重啟步伐。不過，該行對美股長線評級維持「中性」，原因是估值偏高、派息和回購股份環境面臨挑戰。

另邊廂，零售券商TD Ameritrade披露客戶上月淨拋售股票，為2月以來首次，顯示部分散戶臨近年尾，趁疫苗利好消息令股市炒高，提早沽貨鎖定利潤。該行首席市場策略員JJ Kinahan表示，自3月以來，很多投資者的回報均理想，不少人現時希望降低風險。

據外電調查顯示，20位受訪金融機構市場策略員中，12人料美股明年繼續錄得升市，平均料標指升至介乎4,000至4,500點，意味較現水平高8至12%。有14名策略員形容美股明年前景「審慎樂觀」，3人稱「十分樂觀」，另有3人表示「審慎」。

一名受訪策略員相信隨着明年疫苗分發，美國及全球經濟重啟，將推動環球經濟活動。另一位策略員指出，低息環境加上企業盈利反彈，美股明年將再創新高。至於建議買入並持有的股份包括埃克森美孚、雪佛龍、波音公司、高通、Visa及迪士尼。

新股市場方面，Airbnb及DoorDash兩隻重磅新股本周掛牌前，網購平台Wish的母公司ContextLogic宣布以每股22至24美元，發售4,600萬股，集資最多11億美元。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020