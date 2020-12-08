創建集團控股股東減持10%股份

該公司稱，呂長勝「在投資及企業管理方面的豐富經驗以及擁有廣泛的業務網路」，已邀請他以榮譽主席之銜擔任榮譽顧問，即日生效。其工作屬顧問性質，不會參與任何董事會會議或任何業務活動或管理。

交易完成後，呂將持有公司約9.68%股份。不過，計及Prestige Rich於4月中向另一獨立第三方出售1.56億股、以及完成認購1.09億股新股後，它仍是公司控股股東，持股約34.2%。

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