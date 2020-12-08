【產經評論】全球戰疫沒完了　慎防復甦再落空

今年首季全球爆發新冠肺炎疫情，各大央行積極放水救市成功穩住局面，更揚言下半年經濟將現「V」形強勁反彈。誰料疫情一波接一波，經濟景氣持續低迷，即將到來的聖誕及新年市道悲觀。正當經濟只有更差之時，氾濫的熱錢不斷透支疫苗概念在股市興風作浪，進一步深化金融市場危機。最怕當明年市場意識到疫苗成效與憧憬存在落差，復甦期望再度落空，高債務、低利率和貨幣濫發的問題不斷惡化，全球經濟或要再次探底！

鑑於美國的疫情仍然嚴峻，至今新一輪刺激經濟措施又只聞樓梯響，明年1月美國新舊政府的交接不無變數，展望明年首季，美國經濟面對舊水耗盡、新水未至，企業和打工仔好大機會要面對今年3月以來的最大難關！若美國新一屆政府順利交接，料將毫不猶豫加大財政政策力度，聯儲局亦會維持寬鬆貨幣政策，但成效要在第二或第三季始能體現，且龐大的政府財政赤字和企業債務，將持續對美元匯率造成壓力，亦變相為美國下一代挖下一個深坑。

美國經濟如墮泥沼，如何脫困？理論上可重施故技，放任美元貶值，變相以向外賴帳的方式來協助填氹；但實際上，有別於昔日美國藉對黃金和石油的控制成功鞏固美元霸權，今時今日在中國崛起之下，美國不見得在「數據」的掌控上擁有絕對優勢，那透過讓美元貶值、對外賴帳來滅赤滅債，分分鐘會賠上美元對全球貨幣體系的主導權。

美國亂局如是，再看歐洲，也是半斤八両，眼前英歐貿易談判尚未有結果，即使有初步協議，未來數年的磨合期，經濟表現亦難寄厚望。

難怪今季以來，資金已選定明年投資路線，就是東渡亞洲新興市場避險，兼藉數碼化和新能源等新經濟題材延續在資本市場增值的盛宴。但投資者須注意，亞洲股、匯續升，若未能將價值轉化成實體經濟增長動力，物價上升將不利經濟復原，而激化資產泡沫只會令復甦之路更難行。

總之，明年全球經濟復甦故事，似實還虛！必須提防全球經濟復甦可能再度延遲，更甚的是復甦無期，取而代之是全球大打經濟戰與貨幣戰，半球化繼續取代全球化趨勢。此外，去美元化下，黃金和數碼貨幣會繼續受捧。至於與實體經濟脫節的全球股市，有可能呈兩極化走向，即不是延續泡沫，就是泡沫面臨爆破危機，中美關係將成取向的關鍵。始終世界兩強爭霸白熱化，中、美沒分出高下，別奢望安穩日子快重臨！

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